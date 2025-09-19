Командир Велес рассказал, как танк РФ Т-72 выдержал 16 попаданий из РПГ

Российский танк Т-72Б3М выдержал 16 попаданий из гранатомета РПГ, сообщил командир боевой машины с позывным Велес, пишет ТАСС.
«Был случай, за один день я получил 16 РПГ, в том числе и кумулятивные. И “Град” получал я один — прям под гусеницу он падал мне. Артиллерией не догоняли», — рассказал боец на видео от Минобороны РФ.
При этом в ведомстве отметили, что сейчас танки Т-72Б3М Южной группировки войск действуют на константиновском направлении. Их экипажи обеспечивают поддержку наступающим силам пехоты.
Ранее сообщалось, что в окрестностях Часова Яра танк Т-72Б3М выдержал 18 атак украинских беспилотников.