Две новые комнаты открылись для посетителей на даче Сталина в Сочи

В Сочи на даче Сталина впервые открылись для посетителей две новые комнаты — просторная спальня с уникальными предметами быта той эпохи, а также небольшая комната отдыха, которую сам хозяин называл малой переговорной.
В комнатах сохранилась оригинальная отделка. Стены отделаны ценными породами дерева, как и другие личные комнаты хозяина. Люстры и бра дают приглушенный цвет, кессонные потолки были выполнены в форме ящиков, что обеспечивало хорошую акустику. В комнатах нет ковров.
В спальне Сталина сохранилась оригинальная кровать. Ее размеры — 180 на 80 метров, что соответствовало ГОСТу того времени. Также стоит оригинальный шкаф. Из комнат можно выйти на открытую веранду с видом на гору Ахун и лесопарковую зону.
Дачу Сталина показали иностранным журналистам, приехавшим на форум «Вся Россия», который проходит в эти дни в Сочи. Участие в форуме принимают около тысячи делегатов из всех регионов России.