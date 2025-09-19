Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две новые комнаты открылись для посетителей на даче Сталина в Сочи

В них сохранились оригинальная мебель, отделка стен и потолков.

В Сочи на даче Сталина впервые открылись для посетителей две новые комнаты — просторная спальня с уникальными предметами быта той эпохи, а также небольшая комната отдыха, которую сам хозяин называл малой переговорной.

В комнатах сохранилась оригинальная отделка. Стены отделаны ценными породами дерева, как и другие личные комнаты хозяина. Люстры и бра дают приглушенный цвет, кессонные потолки были выполнены в форме ящиков, что обеспечивало хорошую акустику. В комнатах нет ковров.

В спальне Сталина сохранилась оригинальная кровать. Ее размеры — 180 на 80 метров, что соответствовало ГОСТу того времени. Также стоит оригинальный шкаф. Из комнат можно выйти на открытую веранду с видом на гору Ахун и лесопарковую зону.

Дачу Сталина показали иностранным журналистам, приехавшим на форум «Вся Россия», который проходит в эти дни в Сочи. Участие в форуме принимают около тысячи делегатов из всех регионов России.