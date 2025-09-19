В Омске прошел экспертизу проект ЖК на улицах Пушкина и Маршала Жукова

Проект строительства ЖК на улице Пушкина успешно прошел повторную экспертизу. ООО «Нормативэксперт» 17−18 сентября выдало положительное заключение на проектную документацию, которую подготовило ООО «Форпроект». В сентябре прошлого года проект уже проходил через первичную экспертизу.
ЖК будет строить компания «Нордстрой». Его планируемое расположение —участок в границах улиц Пушкина, Маршала Жукова, Потанина и Бульварной. Ранее здесь находились аварийные двухэтажные дома, их снесли в 2017—2018 годах. После демонтажа решение по использованию земли тянулось в течение несколько лет. Но землю в итоге все же передали застройщику в аренду.
Предполагается, что ЖК будет состоять из трех корпусов в современном архитектурном стиле. Компания-застройщик подчеркивает, что его преимущество — расположение в спокойной части ЦАО.
Во дворе комплекса застройщик планирует установить бронзовый памятник А. С. Пушкину.
