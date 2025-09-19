В Волгоградской области школы переходят на дистант из-за ОРВИ

За последнюю неделю в России зафиксировали значительный рост заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). Он составил 63,8%. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Волгоградской области заболеваемость ОРВИ выросла за неделю на 33%.
При этом 52% случаев приходится на детей. Наибольшая концентрация отмечена среди школьников (21%) и дошкольников 3−6 лет (18%). Такую динамику связывают с началом учебного года, возвращением детей с летних каникул.
Как сообщили в администрации региона, из-за роста заболеваемости ОРВИ 42 класса в 14 школах Волгоградской области частично перевели на дистанционное обучение.