Четырехлетний рекорд побит: Южная Корея нарастила экспорт автомобилей в Россию

Южная Корея резко нарастила экспорт своих автомобилей в Россию. За восемь месяцев 2025 года было ввезено машин на 618,7 млн долларов. Это показатель больше прошлогоднего в 1,5 раза и максимальный за последние четыре года. Об этом со ссылкой на данные таможни азиатской республики сообщает РИА Новости.