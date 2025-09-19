Четырехлетний рекорд побит: Южная Корея нарастила экспорт автомобилей в Россию

Южная Корея резко нарастила экспорт своих автомобилей в Россию. За восемь месяцев 2025 года было ввезено машин на 618,7 млн долларов. Это показатель больше прошлогоднего в 1,5 раза и максимальный за последние четыре года. Об этом со ссылкой на данные таможни азиатской республики сообщает РИА Новости.
Больше всего в Россию привезли автомобилей с бензиновым двигателем объемом 1,5−3 л, объем поставок — 449,9 млн долларов, и с дизельным на 1,5−2,5 л — 126,8 млн долларов.
Ранее сообщалось, что с 2030 года максимальный размер утилизационного сбора на автомобили в России превысит 10 млн рублей. По новой схеме, ставка в 10,081 млн рублей будет применяться к легковым автомобилям старше трех лет с объемом двигателя более 3,5 л и мощностью свыше 500 л.с.
Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков отметил, что под новые тарифы могут подпасть около 68% новых иномарок.