Хабаровские тигры помогут Казахстану возродить давно исчезнувшего хищника

Государственную программу возрождения туранского тигра несколько лет назад принял Казахстан. Но в её реалистичности многие сомневались. Последнего живого туранского тигра в Средней Азии поймали ещё в начале 1930-х годов. После этого были сообщения о единичных встречах с этими хищниками. Считается, что последнюю живую особь туранского тигра убили в 1970 году в Турции. В зоопарках мира не сохранилось ни одной особи среднеазиатского тигра. Поэтому подвид был обозначен полностью вымершим с невозможностью восстановления.