Хабаровские тигры помогут Казахстану возродить давно исчезнувшего хищника

Амурские тигры из Хабаровского края примут непосредственное участие в восстановлении популяции полностью истреблённого к 70-м годам прошлого века туранского или, как его ещё называют, каспийского тигра. Об этом заявили участники прошедшей в Хабаровске встречи рабочей группы по реинтродукции полосатых кошек с берегов Амура на территорию вблизи озера Балхаш в Казахстане, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Государственную программу возрождения туранского тигра несколько лет назад принял Казахстан. Но в её реалистичности многие сомневались. Последнего живого туранского тигра в Средней Азии поймали ещё в начале 1930-х годов. После этого были сообщения о единичных встречах с этими хищниками. Считается, что последнюю живую особь туранского тигра убили в 1970 году в Турции. В зоопарках мира не сохранилось ни одной особи среднеазиатского тигра. Поэтому подвид был обозначен полностью вымершим с невозможностью восстановления.
Однако в сохранившихся шкурах туранского тигра учёные обнаружили генетический материал. Сравнили с ныне живущими сейчас тиграми. Выяснилось, что наиболее генетически близок к туранскому именно амурский тигр.
В малонаселённой местности к югу от озера Балхаш власти Казахстана создали природный резерват «Иле-Балхаш». Туда уже заселили несколько амурских тигров, которые родились в неволе в ряде европейских зоопарков.
Однако для успешного возрождения популяции требуется кровь из дикой природы.
В Хабаровске договорились, что в течение ближайших двух лет Казахстану могут быть переданы четыре особи амурских тигров, которые по тем или иным причинам будут изъяты из дикой природы.