Экспорт автомобилей из Южной Кореи в РФ достиг максимума с 2021 года

Россия за первые шесть месяцев 2025 года значительно увеличила импорт южнокорейских автомобилей до максимальных с 2021 года показателей. Соответствующая информация следует из данных таможни Южной Кореи.
Так, российские компании ввезли машин на 618,7 миллиона долларов, что в 1,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года.
Популярностью среди организаций пользовались автомобили с бензиновым двигателем объемом 1,5−3 литра, а также с дизельным на 1,5−2,5 литра. Кроме того, они импортировали небольшое количество машин с бензиновым двигателем на 1−1,5 литра.
Самыми частыми покупателями автомобилей из Южной Кореи в текущем году являются: США (20,3 миллиарда долларов), Канада (3,7 миллиарда), Австралия (1,9 миллиарда), Киргизия (1,8 миллиарда) и Великобритания (1,7 миллиарда). Россия занимает в данном рейтинге 12-е место, передает РИА Новости.
Представители другой японской автомобильной компании Mazda, в свою очередь, сообщили, что российское отделение корпорации вновь запустило поставки некоторых моделей в страну через своих партнеров.