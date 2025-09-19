Экспорт автомобилей из Южной Кореи в РФ достиг максимума с 2021 года

Популярностью среди организаций пользовались автомобили с бензиновым двигателем объемом 1,5−3 литра, а также с дизельным на 1,5−2,5 литра. Кроме того, они импортировали небольшое количество машин с бензиновым двигателем на 1−1,5 литра.