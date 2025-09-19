Детская одежда популярного бренда Gloria Jeans запрещена к продаже в Беларуси

В Беларуси запретили продавать детскую одежду популярного бренда Gloria Jeans, включив некоторые позиции в Реестр опасной продукции Госстандарта.
Так, некоторые вещи бренда не прошли проверку на безопасность. Например, из-за превышения показателя гигроскопичности запретили продавать детскую юбку из Вьетнама, а также произведенные в Китае трусики и носки для девочек.
Не прошел проверку и джемпер для девочек, произведенный в Бангладеше из-за недостаточной воздухопроницаемости.
Под запрет попали также ветровки для мальчиков торговой марки Gee Jay от минского поставщика «Глория Джинс Фэшн».
Эти детские вещи бренда с 22 сентября нельзя будет ввозить и продавать в Беларуси.
