Детская одежда популярного бренда Gloria Jeans запрещена к продаже в Беларуси

В Беларуси запретили продавать детские вещи популярного бренда Gloria Jeans.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси запретили продавать детскую одежду популярного бренда Gloria Jeans, включив некоторые позиции в Реестр опасной продукции Госстандарта.

Так, некоторые вещи бренда не прошли проверку на безопасность. Например, из-за превышения показателя гигроскопичности запретили продавать детскую юбку из Вьетнама, а также произведенные в Китае трусики и носки для девочек.

Не прошел проверку и джемпер для девочек, произведенный в Бангладеше из-за недостаточной воздухопроницаемости.

Под запрет попали также ветровки для мальчиков торговой марки Gee Jay от минского поставщика «Глория Джинс Фэшн».

Эти детские вещи бренда с 22 сентября нельзя будет ввозить и продавать в Беларуси.

Тем временем МАРТ назвал топ-10 белорусских продуктов, которые стали чаще покупать белорусы.