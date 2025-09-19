Ричмонд
В Усть-Куте простятся с военнослужащим Максимом Ушаковым

Парня не стало в возрасте 22 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Военнослужащий Максим Ушаков из Усть-Кута героически погиб в зоне специальной военной операции. Парень родился 9 ноября 2003 года. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Усть-Кута.

— Максима не стало 25 июня 2025 года при выполнении боевых задач в зоне СВО, — уточнили в пресс-службе администрации города.

Родные, друзья и все, кто знал бойца, смогут простится с ним 20 сентября 2025 года в ритуальном зале по адресу: ул. Высоцкого, 22 с 14.30 до 15.00.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Андрей Грушко из Тулуна героически погиб в зоне СВО. Военнослужащего проводят в последний путь 19 сентября 2025 года.