В Усть-Куте простятся с военнослужащим Максимом Ушаковым

Военнослужащий Максим Ушаков из Усть-Кута героически погиб в зоне специальной военной операции. Парень родился 9 ноября 2003 года. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Усть-Кута.
— Максима не стало 25 июня 2025 года при выполнении боевых задач в зоне СВО, — уточнили в пресс-службе администрации города.
Родные, друзья и все, кто знал бойца, смогут простится с ним 20 сентября 2025 года в ритуальном зале по адресу: ул. Высоцкого, 22 с 14.30 до 15.00.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Андрей Грушко из Тулуна героически погиб в зоне СВО. Военнослужащего проводят в последний путь 19 сентября 2025 года.