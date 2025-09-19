В Ростовской области могут начать принудительно вызывать дождь

— К сожалению, неблагоприятные погодные условия для нас — уже тенденция, хотя раньше мы ставили рекорды по урожаю. Сейчас климат меняется, и мы обязаны принимать меры. Министр поставила нам задачу: обеспечить стабильный урожай, работая и с природой, и с технологиями. Вместе с Росгидрометом и регионом рассматриваем возможность активного вызова осадков, — прокомментировал губернатор.