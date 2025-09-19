В Ростовской области могут начать принудительно вызывать дождь

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел переговоры с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале. Во время встречи обсудили ситуацию в донском АПК, пострадавшем от непогоды.
— Потери посевов большие — около миллиона гектаров. Федеральная поддержка будет: Оксана Николаевна озвучила сумму помощи — 4 млрд рублей. Мы благодарны за эту оперативность, — говорит Юрий Слюсарь.
В свою очередь Оксана Лут сообщила, что в целом по стране урожай неплохой, около 114 млн тонн зерна собрано, прогноз — 135 млн.
Но вот юг, особенно Донской край, пострадали.
— К сожалению, неблагоприятные погодные условия для нас — уже тенденция, хотя раньше мы ставили рекорды по урожаю. Сейчас климат меняется, и мы обязаны принимать меры. Министр поставила нам задачу: обеспечить стабильный урожай, работая и с природой, и с технологиями. Вместе с Росгидрометом и регионом рассматриваем возможность активного вызова осадков, — прокомментировал губернатор.
Отметим, что такой опыт уже имеется у Ставрополя. Этот технологичный подход уже доказал свою эффективность.
