До 70 тысяч машин за год: Уссурийская таможня фиксирует бум импорта автомобилей

За первые 8 месяцев текущего года через таможенников прошло более 32,6 тысяч авто.

Источник: Соцсети

Резкий рост импорта автомобилей зафиксирован на Уссурийской таможне — с начала 2025 года количество ввезённых физлицами машин увеличилось в 5,2 раза по сравнению с предыдущим годом. Только с сентября здесь ежедневно оформляется около 300 транспортных средств. Всего за 8 месяцев через таможню прошло более 32,6 тысячи автомобилей, предназначенных для личного пользования, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) Федеральной таможенной службы.

На фоне столь стремительного увеличения объёмов оформления Уссурийская таможня усиливает штат. Для ускорения работы смену таможенников удвоили — теперь в ней задействованы 16 сотрудников. Кроме того, привлечены специалисты из других подразделений, что позволяет сократить сроки выпуска автомобилей.

Как сообщил начальник Уссурийского таможенного поста Евгений Хитренко, при сохранении нынешних темпов к концу 2025 года общее количество оформленных автомобилей может достичь 70 тысяч — в четыре раза больше прошлогоднего показателя.

Наибольшим спросом у граждан пользуются автомобили китайского производства, как новые, так и с пробегом. Самыми популярными брендами остаются Changan, Chery и Geely. Также возрастает популярность электрокаров, среди которых отмечаются модели LIXIANG, ZEEKR и другие.

Напомним, в июле 2025 года сотрудники Владивостокской таможни побили очередной рекорд: за месяц был оформлен 33 101 автомобиль для личного пользования. Это почти в 1,5 раза больше прошлогоднего рекорда за тот же период (26 050 авто).