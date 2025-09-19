До 70 тысяч машин за год: Уссурийская таможня фиксирует бум импорта автомобилей

Резкий рост импорта автомобилей зафиксирован на Уссурийской таможне — с начала 2025 года количество ввезённых физлицами машин увеличилось в 5,2 раза по сравнению с предыдущим годом. Только с сентября здесь ежедневно оформляется около 300 транспортных средств. Всего за 8 месяцев через таможню прошло более 32,6 тысячи автомобилей, предназначенных для личного пользования, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) Федеральной таможенной службы.