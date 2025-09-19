Ричмонд
РКН пополнит бюджет России на миллиарды рублей за счет сбора с цифровой рекламы

Роскомнадзор ожидает ежегодно получать от 12 до 15 миллиардов рублей благодаря новому сбору за распространение интернет-рекламы. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Липов.

Он отметил, что только за второй квартал 2025 года благодаря этому сбору федеральный бюджет был пополнен почти на 4 миллиарда рублей.

Доходы РКН продолжают увеличиваться. В 2024 году ведомство получило 43,2 миллиарда рублей, а в 2025 году планирует поступления на уровне 46 миллиардов рублей.

Липов отметил, что такие показатели делают Роскомнадзор профицитным органом. По его словам, достигнутый результат обеспечивает финансовую устойчивость службы и позволяет выполнять все задачи без дополнительного финансирования из бюджета.

— С этого года введен трехпроцентный сбор с распространения интернет-рекламы… Кроме сбора за рекламу ведомство осуществляет также сбор за использование радиочастотного спектра, — заявил Липов в беседе с «Известиями».

В прошлом году Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала «Яндекс» за распространение ненадлежащей рекламы. Компания нарушила запрет на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ. Размещение рекламы такого рода запрещено законом.