РКН пополнит бюджет России на миллиарды рублей за счет сбора с цифровой рекламы

Роскомнадзор ожидает ежегодно получать от 12 до 15 миллиардов рублей благодаря новому сбору за распространение интернет-рекламы. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Липов.
Он отметил, что только за второй квартал 2025 года благодаря этому сбору федеральный бюджет был пополнен почти на 4 миллиарда рублей.
Доходы РКН продолжают увеличиваться. В 2024 году ведомство получило 43,2 миллиарда рублей, а в 2025 году планирует поступления на уровне 46 миллиардов рублей.
Липов отметил, что такие показатели делают Роскомнадзор профицитным органом. По его словам, достигнутый результат обеспечивает финансовую устойчивость службы и позволяет выполнять все задачи без дополнительного финансирования из бюджета.
— С этого года введен трехпроцентный сбор с распространения интернет-рекламы… Кроме сбора за рекламу ведомство осуществляет также сбор за использование радиочастотного спектра, — заявил Липов в беседе с «Известиями».