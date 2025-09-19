Школьный кейс Снеговой пади может повториться на Седанке

У местных жителей пока нет информации, изменено ли кадастровое назначение этого участка и планируется ли там какое-то строительство. Они убедительно просят городскую администрацию, если уже планируется вырубка памятной рощи, использовать эту территорию для нового корпуса школы. Но если нет — школе в любом случае уже требуются дополнительные помещения, пока не повторилась ситуация со школой № 83 в Снеговой Пади — в 2023 году мест в переполненных десятых классах не хватило даже льготникам из числа детей участников СВО и других категорий населения.