Школьный кейс Снеговой пади может повториться на Седанке

Речь о школе № 16 имени Анны Щетининой на улице Пирогова, 7, район Седанки. По информации, озвученной местным жителем в telegram-чате главы городского округа Константина Шестакова, школа, построенная в 1963 году, имеет всего 15 кабинетов, актового зала в здании нет, столовая рассчитана максимум на 70 человек, а учеников в школе более 800. Образовательный процесс приходится осуществлять в две смены, классы переполнены, во многих — более 30 детей, хотя по нормативам максимальное количество учеников в классе — 25. Ситуация будет ухудшаться, так как микрорайон застраивают многоквартирными жилыми комплексами («Седанка Хиллз», «Сады Маковского», «Катюша», «Дом на Полетаева», «Пряники»).
Заявитель обращает внимание, что ближайший к школе земельный участок продали, раньше он относился к категории рекреационной зоны, там был парк в честь жителей Седанки, участвовавших в ВОВ, благоустроенный учениками школы. Об этом свидетельствует памятная табличка на стенах школы. В этом маленьком лесном массиве имеются краснокнижные растения.
У местных жителей пока нет информации, изменено ли кадастровое назначение этого участка и планируется ли там какое-то строительство. Они убедительно просят городскую администрацию, если уже планируется вырубка памятной рощи, использовать эту территорию для нового корпуса школы. Но если нет — школе в любом случае уже требуются дополнительные помещения, пока не повторилась ситуация со школой № 83 в Снеговой Пади — в 2023 году мест в переполненных десятых классах не хватило даже льготникам из числа детей участников СВО и других категорий населения.