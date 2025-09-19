Глава Бурятии оценил поправки в закон об охране Байкала

«Когда наблюдаешь за озабоченностью людей по поводу поправок в закон об охране озера Байкал, то их абсолютно искренне понимаешь, и я их понимаю. Если бы мне кто сказал, что покушаются на Байкал, хотят сделать, чтобы Байкал стал грязнее — я встал бы против. Хотят вырубить весь лес на Байкале — я тоже против. И любой нормальный человек, когда слышит такое, конечно, у него нормальная реакция — против. Поэтому сейчас нужно просто разъяснить, что на самом деле происходит, чтобы у людей было четкое понимание», — сказал Цыденов.