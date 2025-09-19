Тысячи дефектов выявили на дорогах Алматы

Сотрудники полиции регулярно проводят проверки объектов улично-дорожной сети. Только за восемь месяцев 2025 года проведено более двух тысяч обследований дорог, составлено 140 административных протоколов на должностных и юридических лиц на сумму 5,5 млн тенге, выдано свыше двух тысяч предписаний на устранение выявленных нарушений, выявлено порядка четырех тысяч дефектов дорожного полотна и инфраструктуры.