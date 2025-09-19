Россияне могут остаться без модных китайских LiXiang и Zeekr после повышения утильсбора

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что под угрозой оказались не только китайские марки, но и привычные для россиян Toyota Camry и Land Cruiser, а также немецкие Mercedes, BMW и Audi. Резкое увеличение цен на автомобили может затруднить поиск покупателей, что приведёт к тому, что продавцы, занимающиеся импортом машин из разных стран, будут сосредоточены на поставках более доступных и менее мощных моделей.