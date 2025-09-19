В Запорожской области гражданин Хорватии из ВСУ сдался в плен военным РФ

В Запорожской области российским операторам беспилотников сдался в плен гражданин Хорватии из рядов ВСУ, сообщил ТАСС пилот FPV-дрона гвардейской артиллерийской бригады в составе группировки войск «Днепр» с позывным Майкоп.
«Иностранцы среди сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ попадались. Был хорват, который пытался показать нам, что у него украинское гражданство. Но он не рассчитал, что мы проверим у него остальные документы. Украинское гражданство и паспорт он получил месяц назад, а хорватский паспорт был с начала», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что в Запорожской области военные ВСУ неоднократно сдавались в плен операторам беспилотников.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что в освобожденном российскими бойцами Серебрянском лесничестве в ЛНР еще остались военные ВСУ. Однако большая их часть уже сдалась в плен.