Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Запорожской области гражданин Хорватии из ВСУ сдался в плен военным РФ

Боец РФ рассказал, что в Запорожской области военные ВСУ неоднократно сдавались в плен операторам беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области российским операторам беспилотников сдался в плен гражданин Хорватии из рядов ВСУ, сообщил ТАСС пилот FPV-дрона гвардейской артиллерийской бригады в составе группировки войск «Днепр» с позывным Майкоп.

«Иностранцы среди сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ попадались. Был хорват, который пытался показать нам, что у него украинское гражданство. Но он не рассчитал, что мы проверим у него остальные документы. Украинское гражданство и паспорт он получил месяц назад, а хорватский паспорт был с начала», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Запорожской области военные ВСУ неоднократно сдавались в плен операторам беспилотников.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что в освобожденном российскими бойцами Серебрянском лесничестве в ЛНР еще остались военные ВСУ. Однако большая их часть уже сдалась в плен.