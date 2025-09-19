За неделю клещи укусили 30 жителей Красноярского края

За прошедшую неделю клещи покусали 30 жителей Красноярского края, из них 9 — несовершеннолетние. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, общее число пострадавших с начала сезона составило более 14,3 тысячи.
— Из них 241 заболел клещевым вирусным энцефалитом, боррелиозом — 190, сибирским клещевым тифом — 21, эрлихиозом — двое, — добавили в ведомстве.
Красноярцев призывают соблюдать осторожность при посещении лесов и окрестностей населенных пунктов.
Напомним, что в прошлые годы были случаи, когда клещей снимали с себя и в октябре.