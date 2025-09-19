Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За неделю клещи укусили 30 жителей Красноярского края

Наперекор погоде активность лесных паразитов сохраняется.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшую неделю клещи покусали 30 жителей Красноярского края, из них 9 — несовершеннолетние. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, общее число пострадавших с начала сезона составило более 14,3 тысячи.

— Из них 241 заболел клещевым вирусным энцефалитом, боррелиозом — 190, сибирским клещевым тифом — 21, эрлихиозом — двое, — добавили в ведомстве.

Красноярцев призывают соблюдать осторожность при посещении лесов и окрестностей населенных пунктов.

Напомним, что в прошлые годы были случаи, когда клещей снимали с себя и в октябре.