Глава Рособрнадзора Музаев: Школьная программа перегружена сложными темами

Около 15−30 процентов от школьной программы приходится на непосильные для учеников темы. Такое мнение в пятницу, 19 сентября, выразил глава Рособнадзора Анзор Музаев во время круглого стола «Качество образования — основа достижения национальных целей».

— Анализ экспертного сообщества вузов показал, что большинство предметов стандартной школьной программы от 15 процентов до 30 процентов перегружены темами, которые в Советском Союзе преподавались часто в конце второго курса университета, — добавил он.

По его словам, из-за этого многие преподаватели пропускают темы, которые школьники освоить не смогут — некоторые из них невозможно изучить ввиду возраста детей.

— Вот это безобразие, которое у нас образовалась, конечно, надо будет прекращать, — цитирует Музаева «Интерфакс».

Ранее член совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий назвал создание в России совета по защите чести и достоинства педагогов «мертворожденной структурой». По его мнению, у министерства, региональных управлений и судов уже достаточно полномочий для решения проблем, но они не решаются.