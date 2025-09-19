Глава Рособрнадзора Музаев: Школьная программа перегружена сложными темами

Ранее член совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий назвал создание в России совета по защите чести и достоинства педагогов «мертворожденной структурой». По его мнению, у министерства, региональных управлений и судов уже достаточно полномочий для решения проблем, но они не решаются.