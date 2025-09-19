Глава Рособрнадзора Музаев: Школьная программа перегружена сложными темами

Около 15−30 процентов от школьной программы приходится на непосильные для учеников темы. Такое мнение в пятницу, 19 сентября, выразил глава Рособнадзора Анзор Музаев во время круглого стола «Качество образования — основа достижения национальных целей».
— Анализ экспертного сообщества вузов показал, что большинство предметов стандартной школьной программы от 15 процентов до 30 процентов перегружены темами, которые в Советском Союзе преподавались часто в конце второго курса университета, — добавил он.
По его словам, из-за этого многие преподаватели пропускают темы, которые школьники освоить не смогут — некоторые из них невозможно изучить ввиду возраста детей.
— Вот это безобразие, которое у нас образовалась, конечно, надо будет прекращать, — цитирует Музаева «Интерфакс».
