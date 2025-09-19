Прикамца обвиняют в краже купюры из банкомата

В мае в дежурную часть полиции поступило сообщение от мужчины о хищении денежных средств в сумме 5 тысяч рублей. Заявитель объяснил, что пополнял банковскую карту жены через банкомат, но не стал дожидаться окончания операции и вместе с супругой ушел в магазин. Там они не смогли оплатить покупки, так как на счете не оказалось средств. В банке им сообщили, что деньги на карту не поступали.