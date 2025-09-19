Прикамца обвиняют в краже купюры из банкомата

В Пермском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Пермского муниципального округа. Мужчину обвиняют в краже, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В мае в дежурную часть полиции поступило сообщение от мужчины о хищении денежных средств в сумме 5 тысяч рублей. Заявитель объяснил, что пополнял банковскую карту жены через банкомат, но не стал дожидаться окончания операции и вместе с супругой ушел в магазин. Там они не смогли оплатить покупки, так как на счете не оказалось средств. В банке им сообщили, что деньги на карту не поступали.
Правоохранители установили, что сразу после заявителя к банкомату подошла супружеская пара. Они приложили свою банковскую карту к аппарату, а в открывшемся купюроприемнике лежали 5 тысяч рублей. Мужчина взял эти деньги и ушел в неизвестном направлении вместе с женой.
Полицейские быстро задержали фигуранта, который выразил готовность в полном объеме возместить причиненный потерпевшему ущерб.
Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.