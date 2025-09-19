Ричмонд
За ночь силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Крымом

Минобороны РФ сообщило о сбитых дронах ВСУ над республикой.

Источник: Аргументы и факты

Четыре украинских беспилотника самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Республики Крым, сообщило Минобороны РФ.

Ранее глава Белгордской области Вячеслав Гладков рассказал, почему украинские беспилотники не сбивают у госграницы. По его словам, все дело в высоте.

Накануне в селе Шандриголово Краматорского района ДНР украинский дрон целенаправленно добил мирную жительницу.

