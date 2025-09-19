Депутат Захаринский предложил к 400-летию Красноярска очистить Базаиху

Напомним, в июле 2025 издательство «Аргументы и Факты» и Всероссийское общество охраны природы при поддержке «Норильского никеля» провело пресс-тур в «Бобровом логу» в рамках проекта «Уникальные водоемы России». На нем чиновники, экологи и журналисты оценили, какие мероприятия нужны для восстановления экологического состояния реки.