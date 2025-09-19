Депутат Захаринский предложил к 400-летию Красноярска очистить Базаиху

Реку Базаиху предлагают очистить к юбилею Красноярска. С таким предложением выступил депутат краевого Заксобрания Юрий Захаринский на экослете «Сибирская перспектива».
«На круглом столе он подчеркнул важность взаимодействия власти, бизнеса и общества в решении экологических задач. Особое внимание было уделено состоянию реки Базаиха: депутат предложил выделить бюджетные средства на её восстановление в рамках подготовки к 400-летию Красноярска и программы “Вода России”», — сообщила пресс-служба ЗС.
Напомним, в июле 2025 издательство «Аргументы и Факты» и Всероссийское общество охраны природы при поддержке «Норильского никеля» провело пресс-тур в «Бобровом логу» в рамках проекта «Уникальные водоемы России». На нем чиновники, экологи и журналисты оценили, какие мероприятия нужны для восстановления экологического состояния реки.
Кроме того, ранее был проведен круглый стол, где обсуждались проблемы малых рек, которые впадают в Енисей.