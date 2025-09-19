Ричмонд
От 50 тысяч рублей: автомобили должников из Башкирии пустят с молотка

В Башкирии конфискованные машины распродадут по цене от 50 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на аукционе распродадут конфискованные за долги автомобили. Заявки на участие в торгах до 13 октября принимают через электронную площадку «Фабрикант». Инициатором торгов стало территориальное управление федерального агентства по управлению госимуществом в республике.

Среди лотов значатся как иномарки, так и отечественные машины по цене от 50 тысяч рублей. C молотка будут распроданы:

— Lada Kalina 2017 года выпуска — начальная цена лота составляет 490 тысяч рублей;

— Hyundai Sonata 2020 — 2,1 миллиона рублей;

— ВАЗ 21121 2008 — 50 тысяч рублей;

— Lada Granta 2022 — 790 тысяч рублей;

— Lada Granta 2020 — 600 тысяч рублей;

— Lada Priora 2012 — 319 тысяч рублей;

— Haval Jolion 2023 — 1,8 миллиона рублей;

— Nissan X-Trail 2013 — 789 тысяч рублей.

