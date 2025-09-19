В Зиминском районе спасатели нашли 61-летнего сборщика дикоросов

В течение суток поисково-спасательные службы разыскивали 61-летнего жителя города Саянска, отправившегося за грибами в район садоводства «Прогресс». Мужчина заблудился, не сумев сориентироваться в лесу и найти дорогу обратно. Он позвонил по номеру «112» и сообщил об этом.
-Место, где плутал пенсионер, нам хорошо знакомо — осенью там часто теряются сборщики грибов и ягод, — рассказал КП-Иркутск начальник Центрального поисково-спасательного отряда Николай Гончаров.
Сориентироваться на местности было сложно из-за пасмурной погоды и отсутствия компаса. Спасатели, приехав на место, подали звуковой сигнал шумовой ракетницей, который помог заблудившемуся выйти к ним.
