Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Зиминском районе спасатели нашли 61-летнего сборщика дикоросов

Мужчина не мог сориентироваться в лесу и ходил кругами.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В течение суток поисково-спасательные службы разыскивали 61-летнего жителя города Саянска, отправившегося за грибами в район садоводства «Прогресс». Мужчина заблудился, не сумев сориентироваться в лесу и найти дорогу обратно. Он позвонил по номеру «112» и сообщил об этом.

-Место, где плутал пенсионер, нам хорошо знакомо — осенью там часто теряются сборщики грибов и ягод, — рассказал КП-Иркутск начальник Центрального поисково-спасательного отряда Николай Гончаров.

Сориентироваться на местности было сложно из-за пасмурной погоды и отсутствия компаса. Спасатели, приехав на место, подали звуковой сигнал шумовой ракетницей, который помог заблудившемуся выйти к ним.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Улан-Удэ завершились поиски двух пропавших студенток.