В Зиминском районе спасатели нашли 61-летнего сборщика дикоросов

В течение суток поисково-спасательные службы разыскивали 61-летнего жителя города Саянска, отправившегося за грибами в район садоводства «Прогресс». Мужчина заблудился, не сумев сориентироваться в лесу и найти дорогу обратно. Он позвонил по номеру «112» и сообщил об этом.