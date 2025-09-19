WP: Трамп заблокировал военную помощь Тайваню ради сделки с Пекином

Президент США Дональд Трамп заблокировал военную помощь Тайваню на сумму 400 миллионов долларов ради сделки с Пекином. Об этом сообщает The Washington Post.
По данным источника, окончательное решение еще не принято.
Американский лидер настаивает, что Тайбэй должен приобретать вооружение у США по коммерческим контрактам, а не получать его в виде военной помощи.
Авторы материала отмечают, что администрация Трампа в целом смягчала конкуренцию с Китаем, стремясь заключить масштабное торговое соглашение с Пекином. В частности, Вашингтон ослабил экспортные ограничения на полупроводники, передает WP.
Ранее американские СМИ сообщили, что встреча Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина оказалась под угрозой срыва из-за недостигнутого прогресса в американо-китайских торговых переговорах.
Также президент США обратился к странам — членам НАТО с призывом ввести пошлины против Китая из-за украинского конфликта. Глава Белого дома добавил, что отменить пошлины можно будет сразу после урегулирования. Трамп считает, что Китай имеет «хватку» и сильный контроль над Россией, поэтому подобные меры могут их разрушить.