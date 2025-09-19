WP: Трамп заблокировал военную помощь Тайваню ради сделки с Пекином

Также президент США обратился к странам — членам НАТО с призывом ввести пошлины против Китая из-за украинского конфликта. Глава Белого дома добавил, что отменить пошлины можно будет сразу после урегулирования. Трамп считает, что Китай имеет «хватку» и сильный контроль над Россией, поэтому подобные меры могут их разрушить.