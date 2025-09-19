Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре 65% женщин не выйдут замуж без любви

Самарчанки не согласны на ранний брак.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре часть местных жительниц нередко чувствуют давление со стороны родных. Близкие хотят, чтобы их родственницы успели выйти замуж до 30 лет, сообщают в сервисе Mamba.

— 65% опрошенных уверены, что лучше выйти замуж позже, но по любви, чем заключать ранние необдуманные браки. 12% респондентов признались, что боятся не успеть, — отметили в сообщении.

41% женщин регулярно слышат от родственников напоминания про брак и детей. Часть горожанок призналась, что на первом месте у них финансовая стабильность, на втором — путешествия. 38% самарчанок ставят в приоритет замужество и детей. 30% жительниц хотят привести в порядок здоровье.