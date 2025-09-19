В Самаре 65% женщин не выйдут замуж без любви

В Самаре часть местных жительниц нередко чувствуют давление со стороны родных. Близкие хотят, чтобы их родственницы успели выйти замуж до 30 лет, сообщают в сервисе Mamba.
— 65% опрошенных уверены, что лучше выйти замуж позже, но по любви, чем заключать ранние необдуманные браки. 12% респондентов признались, что боятся не успеть, — отметили в сообщении.
41% женщин регулярно слышат от родственников напоминания про брак и детей. Часть горожанок призналась, что на первом месте у них финансовая стабильность, на втором — путешествия. 38% самарчанок ставят в приоритет замужество и детей. 30% жительниц хотят привести в порядок здоровье.