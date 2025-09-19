Ричмонд
Летевший из Пекина в Иркутск самолет S7 вынужденно сел на территории авиазавода

Лайнер ушел на запасной аэродром из-за погодных условий.

Источник: IrkutskMedia.ru

Самолет авиакомпании S7, следовавший из Пекина в столицу Приангарья, вынужденно сел на территории Иркутского авиазавода (аэродром «Иркутск-2») из-за густого тумана. Данные следуют из онлайн-табло «Международный аэропорт Иркутск», пишет ИА IrkutskMedia.

Лайнер должен был приземлиться в главной воздушной гавани города в 08:40, однако погодные условия нарушили планы. По данным сервиса Flightradar24, в настоящее время пассажиры находятся в ожидании отправления в изначальный пункт назначения.

Ранее агентство сообщало, что сегодня, 19 сентября, из-за утреннего тумана в аэропорту Иркутска задержали прилет нескольких рейсов.