Еще девять комплексов фиксации нарушений ПДД заработали в Новосибирске

В Новосибирске продолжают запускать комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. За первые две недели сентября в городе начали работать 24 таких комплекса, а на этой неделе к ним добавились еще девять. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ НСО «ЦОДД».