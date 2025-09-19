Еще девять комплексов фиксации нарушений ПДД заработали в Новосибирске

В Новосибирске продолжают запускать комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. За первые две недели сентября в городе начали работать 24 таких комплекса, а на этой неделе к ним добавились еще девять. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ НСО «ЦОДД».
— На текущей неделе в активную фазу работы переведены еще девять комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, — говорится в сообщении.
В частности, нарушения теперь фиксируют комплексы на перекрестках улиц Мира — Аникина, Троллейная — Связистов, Никитина — Автогенная, Никитина — Есенина, Восход — Зыряновская, Писарева — Советская, Владимировская — Саратовская. Также комплексы заработали у дома 7 по улице Восход и в районе дома 9 по улице Свечникова.