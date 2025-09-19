Ричмонд
В Перми расселили два аварийных дома в Кировском районе

В общей сложности получилось решить жилищный вопрос 90 пермяков.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районе Перми завершилось расселение двух многоквартирных домов, признанных аварийными. Об этом сообщили в городском управлении жилищных отношений.

Жильцы домов № 12 и № 27а по улице Маршала Рыбалко получили компенсации или новое жилье — в зависимости от того, в какой форме у них была оформлена собственность.

В первом доме находилось 31 квартира общей площадью около 548 кв. м, где проживали 49 человек. Во втором — 30 квартир площадью почти 695 кв. м, там жили 60 человек.

Расселение проводилось в рамках действующих региональных и городских программ.