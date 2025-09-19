«Известия»: Роскомнадзор на миллиарды пополнит бюджет России благодаря сбору

Новый трехпроцентный сбор за распространение интернет-рекламы, введенный в этом году, принесет бюджету России не меньше 12−15 миллиардов рублей. Только за второй квартал этого года благодаря этому сбору федеральный бюджет уже получил почти четыре миллиарда рублей. Об этом «Известиям» сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липовой.