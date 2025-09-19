«Известия»: Роскомнадзор на миллиарды пополнит бюджет России благодаря сбору

Новый трехпроцентный сбор за распространение интернет-рекламы, введенный в этом году, принесет бюджету России не меньше 12−15 миллиардов рублей. Только за второй квартал этого года благодаря этому сбору федеральный бюджет уже получил почти четыре миллиарда рублей. Об этом «Известиям» сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липовой.
Кроме того, доходы ведомства продолжают расти, добавил Липовой. В 2024 году федеральная служба получила 43,2 миллиарда рублей, а в 2025 году ожидает поступлений в размере 46 миллиардов рублей. Таким образом, для государства Роскомнадзор стал профицитным ведомством. Оно выполняет все поставленные перед ним задачи, не привлекая дополнительные бюджетные средства.
Ранее в Роскомнадзоре впервые прокомментировали работу радиостанции «Судного дня», уже почти 50 лет передающей в эфир таинственные послания. Станция УВБ-76, также известная как «Жужжалка», обычно передает сплошной шум, но иногда оживает на фоне значимых событий в мире.
Кроме того, ведомство направило операторам связи запрос на удаление американского программного обеспечения Speedtest Ookla.