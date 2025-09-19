В Кишиневе все пятницы черные: Массовые отключения электричества продолжаются — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных отключениях электричества в Кишиневе в пятницу, 19 сентября 2025.
Буюканы.
Ул. Д. и И. Алдя-Теодорович, 19−21, 27−31, 35−37, 20−22, 22A, 32−34, 38−40, 190, И. Л. Караджале, 2−6, 3A, 5, И. Пеливан, 9, 18, 19, 22/1, 9999, Лэтэрецу Мария, 5, Н. Костин, 9−35, 39−47, 22−44, 48, 48/1 — с 09:00 до 19:00.
Ул. Н. Костин, 59, 59/2, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 63/1, 999 — с 11:00 до 16:30.
Центр.
Ул. 31 Августа, 115, 117/1, 117/2, 121A, 127, Букурешть, 60, 66−68, 68V, 72, 71, 71/1, 73/1, 75−87, 999, М. Г. Бэнулеску-Бодони, 29−33, 37 — с 11:00 до 16:00.
За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.