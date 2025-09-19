Ричмонд
Из Ростовской области в Абхазию отправили больше 20 тонн мяса

Тонны свинины и мяса птицы ушли из Донского края в Абхазию.

Источник: Комсомольская правда

За пять дней из Ростовской области в Абхазию экспортировали больше 20 тонн мяса, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

— В местах полного таможенного оформления было досмотрено и оформило три партии подконтрольной госветнадзору продукции общим весом 20,2 тонны. В частности, с территории региона экспортировалась свинина массой четыре тонны, мясо птицы весом 12,1 тонны и субпродукты птицы объемом 4,1 тонны, — прокомментировали в ведомстве.

Вся продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера.

