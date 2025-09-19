В России запатентовали струйную вакцину против COVID-19, вводящуюся без иглы

Как отмечают авторы патента, в разработанной полинуклеотидной вакцине используются так называемые оголенные молекулы нуклеиновых кислот — ДНК или мРНК, кодирующие антиген (например, белок возбудителя). Это характерно для вакцин, которые работают на основе генетических конструкций. Одним из недостатков вакцин на основе нуклеиновых кислот является их низкая иммуногенность. Внутримышечное введение таких вакцин с помощью шприца с иглой неэффективно из-за низкого уровня иммунного ответа. Предложенный учеными способ доставки вакцины с помощью струйной инжекции позволяет повысить иммуногенность «голых» мРНК и ДНК-вакцин, а с другой стороны уменьшает их побочные эффекты, поскольку они не содержат дополнительных компонентов, что в свою очередь сказывается на снижении стоимость использования метода.