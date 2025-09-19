Ричмонд
Провоз красной икры из Хабаровского края в самолёте могут полностью запретить

Деликатес придётся съесть перед посадкой на борт.

Источник: Хабаровский край сегодня

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт выступил с инициативой полностью запретить провоз красной икры и в ручной клади, и в зарегистрированном багаже при авиаперелетах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, что с 1 августа 2025 года по 1 августа 2027 года ограничен вывоз деликатеса авиатранспортом из Хабаровского края. Максимальный вес икры непромышленного производства (без маркировки), который может провезти один пассажир за один рейс — 10 килограммов.

— Вы представляете себе, сколько это 10 килограммов? Если человек захочет поесть икры, он может приобрести её в магазине или поесть в этих субъектах, где она добывается. А критерий в 10 килограммов мне непонятен, — приводит слова Сергея Данкверта издание «Известия».

По словам главы ведомства, эта непопулярная мера необходима, чтобы снизить риски для людей и избежать лишних расходов на лечение или ликвидацию последствий завезенных заболеваний.