Идеалы «Трансгуманизма»

Итак, в далеком будущем человечество нашло рецепт почти что бессмертия. Мозг помещают в специальную банку, и дальше личность продолжает жить, подключенная к глобальной виртуальной сети. Это дорогое удовольствие: когда деньги на поддержание жизненных процессов заканчиваются, мозг отключают — и это смерть. Мозги в банках могут получать самые различные ощущения, могут мыслить, могут даже сами зарабатывать деньги и переходить на новый уровень мыслей, ощущений и влияния. Всей этой системой руководит таинственный Гольденштерн. Есть предположение, что его на самом деле нет. И есть предположение, что никакого мира с банками тоже нет, но все они — плоды фантазии Гольденштерна. И проверить это невозможно, потому что никаких инструментов, чтобы понять, симуляция перед нами или реальность, невозможно. Обо всем этом довольно подробно рассказано в первом романе, а значит, действию следующих доверять до конца тоже нельзя.