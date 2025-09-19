Тишковец сообщил об аномальных ливнях в Крыму и Сочи

На юг России обрушились аномальные ливни. В Сочи за минувшие сутки зафиксировали выпадение 91 мм осадков, что составляет 70% от месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Сильнейшие дожди прошли и в Крыму. Там самым влажным местом стала Владиславовка, где за сутки зафиксировано 67 мм осадков при месячной норме в 35−38 мм — это почти две месячные нормы осадков.
«Последний раз такие обильные дожди шли в сентябре 40 лет назад — в 1985 году», — уточнил Тишковец.
По его данным, в Симферополе 18 сентября выпало 53 мм осадков, в Ангарском перевале — 51 мм, в Севастополе — 32 мм.
Тишковец пояснил, что причиной непогоды стал небольшой, но очень активный циклонический волчок, который раскручивался над Керченским проливом.
Ранее сообщалось, что в Крыму из-за непогоды более 20 тыс. абонентов остались без света.
