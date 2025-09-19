Сумочка из полена и платье из берёз: художница рассказала Life.ru, как создаёт моду из природы

Девушка выросла в посёлке у бабушки и дедушки, где были коровы и куры, а ещё картофельные и малиновые поля. Там, по словам художницы, и родилась её связь с природой. Как признаётся Алина, для неё природа — это отдельный живой организм со своим ритмом и неиссякаемый источник вдохновения. «Я не могу долго без контакта с природой. Где бы я ни жила, мне важно, чтобы в 10 минутах от дома был лес», — рассказывает девушка.