«Напоили оленя газировкой». Милиция задержала двух мужчин за неадекватное поведение в зоопарке Минска

Правоохранители установили и задержали двух мужчин, которые мучили оленя в Минском зоопарке. Подробнее рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, как милиция Минска отреагировала на видео, где оленя в зоопарке поят газировкой.
Так, двое мужчин в Минском зоопарке вели себя неадекватно, хватали оленя за рога и напоили газировкой, снимая все на видео, которое потом сами же выложили в соцсеть.
«Героями» ролика оказались двое витебчан. 50- и 52-летний товарищи приехали в Минск, чтобы отдохнуть, в том числе, прогулявшись по зоопарку.
Правоохранителям фигуранты признались, что перед походом в зоопарк они выпили и поэтому не подумали о последствиях своих поступков.
— Действиям задержанных будет дана правовая оценка, — прокомментировали в милиции.
Еще в Минске произошел пожар в ресторане украинской кухни из-за фритюрницы: «Задействовали восемь пожарных машин».
Тем временем детская одежда популярного бренда Gloria Jeans запрещена к продаже в Беларуси.