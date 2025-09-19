Профессор МАИ Белявский: «Бион-М» № 2 ответит на вопрос о вреде радиации на РОС

«Конечно, современная наука не может обеспечить бессмертие. Это самое большое заблуждение. Сейчас мы выходим на принципиально новый уровень, пробуем, каково это — чувствовать себя комфортно за пределами Земли. Это огромный шаг для человечества и он требует значительных временных и прочих затрат. Мы должны осознавать, что живем в эпоху стремительного прогресса, и это, конечно, не может не радовать. Но бессмертие — что-то, пожалуй, из области фантастики», — уточнил эксперт.