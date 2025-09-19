Эксперт объяснил, почему Хабаровск возглавил рейтинг по наркомании

Сливко подчеркнул, что показатель 19,6 на 100 тыс. населения за 2024 год отражает количество людей, которые впервые обратились за наркологической помощью и получили её, а не рост числа наркозависимых. «Это очень хороший показатель», — отметил эксперт. Он добавил, что больные наркоманией не боятся обращаться в государственные учреждения, не скрываются от врачей и не уходят в частные центры. Высокий уровень доверия также результат активной работы специалистов, которые проводят лекции, выступают в СМИ и разъясняют, как и где можно получить квалифицированную помощь. Показатель держится на одном уровне несколько лет.