Эксперт объяснил, почему Хабаровск возглавил рейтинг по наркомании

В Хабаровске фиксируют высокий уровень впервые установленного диагноза наркомании. Главный внештатный психиатр-нарколог региона Константин Сливко пояснил, что это результат активной работы медицинских учреждений и масштабной профилактической деятельности, сообщает ИА ТАСС.
Сливко подчеркнул, что показатель 19,6 на 100 тыс. населения за 2024 год отражает количество людей, которые впервые обратились за наркологической помощью и получили её, а не рост числа наркозависимых. «Это очень хороший показатель», — отметил эксперт. Он добавил, что больные наркоманией не боятся обращаться в государственные учреждения, не скрываются от врачей и не уходят в частные центры. Высокий уровень доверия также результат активной работы специалистов, которые проводят лекции, выступают в СМИ и разъясняют, как и где можно получить квалифицированную помощь. Показатель держится на одном уровне несколько лет.
18 сентября РИА Новости опубликовало информацию, что Хабаровск возглавил рейтинг России по числу впервые выявленных диагнозов наркомании за 2024 год. По данным Минздрава РФ, показатель выше, чем в Новосибирской и Свердловской областях. Сливко пояснил, что высокая статистика отражает активность врачей и профилактическую работу, а не реальный рост числа новых наркозависимых.
Эксперт также отметил роль правоохранительных органов: «То, что полиция борется с незаконным оборотом наркотиков, задерживает нарушителей и фиксирует нарушения, очень важно. Этот показатель первичной заболеваемости отчасти отражает работу МВД, потому что лица, задержанные за нетяжкие нарушения, по суду направляются на обязательное лечение у нарколога и входят в состав пациентов, которые впервые обратились за помощью», — подчеркнул Сливко.
В регионе ведётся активная профилактическая работа: лекции и разъяснительные программы проходят в школах, профучилищах и других образовательных учреждениях. Контроль за пациентами продолжается после выписки, включая реабилитацию и социальную поддержку. Уровень смертности от наркомании в Хабаровске ниже, чем в других регионах, что также свидетельствует о высокой эффективности медицинской помощи и комплексной поддержке пациентов.