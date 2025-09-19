Российская туристка описала Китай словами «для русского человека это дикость»

Также Китай поразил россиянку необычной цифровой системой — социальным рейтингом. У каждого гражданина Китая при рождении есть 1000 баллов, которые впоследствии он либо накапливает, либо теряет. Очки можно получить за общественно полезные дела, лишиться их — при правонарушениях или покупке алкогольных напитков, уточнила она в публикации.