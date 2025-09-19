Российская туристка описала Китай словами «для русского человека это дикость»

Россиянка, активно путешествующая по миру, описала китайские традиции и культуру словами «для русского человека это дикость». Свое мнение она выразила в личном блоге «Валери лайт» на платформе «Дзен».
По ее словам, общественные туалеты Пекина оснащены сканерами распознавания лиц — таким образом они выдают каждому ровно 60 сантиметров туалетной бумаги. Система устанавливает лимит на использование рулона для каждого человека. К подобным мерам пришлось прибегнуть, так как китайцы массово воровали средства гигиены из туалетов.
— Теперь кража туалетной бумаги стала технически невозможной, зато каждый поход в туалет попадает в базу данных, — подчеркнула туристка.
Также Китай поразил россиянку необычной цифровой системой — социальным рейтингом. У каждого гражданина Китая при рождении есть 1000 баллов, которые впоследствии он либо накапливает, либо теряет. Очки можно получить за общественно полезные дела, лишиться их — при правонарушениях или покупке алкогольных напитков, уточнила она в публикации.
2 сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге сообщил, что с 15 сентября текущего года власти Китая введут безвизовый режим для российских граждан.