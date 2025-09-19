Ричмонд
Осенью долги начнут взыскивать без суда

Новые правила вступают в силу с 1 ноября, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Неоспариваемые долги будут взысканы с граждан России без суда. Доцент РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова напомнила о новых правилах взыскания, которые вступают в силу с 1 ноября.

Это коснется тех, у кого нет статуса ИП. Внесудебный порядок может применяться только в отношении бесспорной задолженности. Об этом сообщает «Российская газета». Срок принятия решения — полгода с истечения финального дедлайна оплаты.

Уведомление о взыскании долга сотрудники ФНС могут направить через портал Госуслуг или заказным письмом. Считается, что эта мера способна разгрузить судебную систему и процесс взыскания долгов будет значительно ускорен.

Отмечается, что новый порядок разгрузит судебную систему и позволит ускорить процесс взыскания долгов. Это также является очередным шагом цифровизации государственных процессов.

 Если физическое лицо не уплатит налоги в установленный срок, налоговые органы смогут взыскать задолженность с его имущества, при этом сумма взыскания не должна превышать отрицательное сальдо единого налогового счета.