Осенью долги начнут взыскивать без суда

Неоспариваемые долги будут взысканы с граждан России без суда. Доцент РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова напомнила о новых правилах взыскания, которые вступают в силу с 1 ноября.
Это коснется тех, у кого нет статуса ИП. Внесудебный порядок может применяться только в отношении бесспорной задолженности. Об этом сообщает «Российская газета». Срок принятия решения — полгода с истечения финального дедлайна оплаты.
Уведомление о взыскании долга сотрудники ФНС могут направить через портал Госуслуг или заказным письмом. Считается, что эта мера способна разгрузить судебную систему и процесс взыскания долгов будет значительно ускорен.
Если физическое лицо не уплатит налоги в установленный срок, налоговые органы смогут взыскать задолженность с его имущества, при этом сумма взыскания не должна превышать отрицательное сальдо единого налогового счета.