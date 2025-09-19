Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудница красноярского минздрава спасла ветерана СВО на борту самолета

Одному из пассажиров рейса «Красноярск — Москва» стало плохо в полете — ветеран специальной военной операции потерял сознание и перестал дышать. На помощь пришли сотрудница министерства здравоохранения Красноярского края и ее коллега.

Источник: Российская газета

После взлета авиалайнера участник СВО лишился чувств. На призыв членов экипажа отозвались руководитель отдела организации медпомощи красноярского минздрава, летевшая в командировку, и оказавшаяся на борту невролог.

На протяжении примерно 30 минут врачи старались стабилизировать состояние пассажира. Ему, в частности, ввели необходимые фармацевтические препараты. Поскольку у военнослужащего остановилось дыхание, медики провели сердечно-легочную реанимацию, рассказали в минздраве.

Экстренная помощь медработников позволила пациенту долететь до Москвы.