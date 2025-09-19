Сотрудница красноярского минздрава спасла ветерана СВО на борту самолета

После взлета авиалайнера участник СВО лишился чувств. На призыв членов экипажа отозвались руководитель отдела организации медпомощи красноярского минздрава, летевшая в командировку, и оказавшаяся на борту невролог.
На протяжении примерно 30 минут врачи старались стабилизировать состояние пассажира. Ему, в частности, ввели необходимые фармацевтические препараты. Поскольку у военнослужащего остановилось дыхание, медики провели сердечно-легочную реанимацию, рассказали в минздраве.
Экстренная помощь медработников позволила пациенту долететь до Москвы.