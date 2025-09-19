Ричмонд
Минфин заложил в бюджет на 2026 год ключевую ставку на уровне 12−13 процентов

Министерство финансов РФ при подготовки бюджета на 2026 год ориентируется на базовый сценарий Центробанка и закладывает ключевую ставку на уровне 12−13 процентов. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

Это значение находится в середине диапазона, установленного в документе ЦБ «Основные направления денежно-кредитной политики». По словам Силуанова, такой механизм позволит сохранить сбалансированность бюджета даже в условиях санкций и внешних ограничений.

Глава Минфина отметил, что ведомство адаптировалось к финансовым ограничениям и формирует бюджетную систему, устойчивую к внешним вызовам. Основным приоритетом остается выполнение социальных обязательств — своевременная выплата пенсий, пособий и поддержка семей с детьми без ущерба для граждан.

— Мы ориентируемся на документ Банка России «Основные направления денежно-кредитной политики». В нем предусмотрено несколько сценариев. Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным, — заявил Силуанов в беседе с «Известиями».

Президент России Владимир Путин сообщил, что меры российского правительства по снижению инфляции в стране дают результат — рост потребительских цен снизился на 0,7 процента. Тенденцию, которая касается инфляции в стране, он назвал достаточно яркой, отметив, что сейчас траектория снижения инфляции опережает прогнозы правительства и Банка России.

