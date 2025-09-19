Избыток синего света в зимний период негативно сказывается на жителях Арктики

Синий свет дает организму сигнал о том, что наступает период бодрствования. Он исходит как от естественных источников, так и от искусственных, например гаджетов. Избыток такого света в позднее время активирует одноименный рецептор, нарушает биологический ритм и негативно сказывается на здоровье человека. Особенно актуальна эта проблема в экстремальных световых условиях Арктики, где есть белые и полярные ночи, выяснили ученые.