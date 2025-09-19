Лунное затмение 21 сентября 2025: где смотреть и как себя вести

21 сентября земляне увидят солнечное затмение.
Осень 2025 года подарит редкое небесное явление — 21 сентября 2025 года жители Земли смогут наблюдать солнечное затмение. В этот день Луна частично закроет солнечный диск. Подобные события всегда вызывают интерес и у ученых, и просто у тех, кто хочет стать свидетелем необычного зрелища. В разные времена затмения обрастали мифами и легендами, а сегодня они стали материалом для науки. Где будет видно затмение и как на него смотреть — в материале URA.RU.
Что такое затмение и почему оно происходит.
Затмением называют момент, когда одно небесное тело заслоняет другое. В случае солнечного затмения Луна встает между Землей и Солнцем, и мы видим, как дневное светило постепенно исчезает из поля зрения.
Солнечное затмение всегда происходит в новолуниеФото: Создано в ChatGPT © URA.RU.
Явление всегда происходит в новолуние, ведь только в этот момент Луна обращена к Земле темной стороной. Однако наблюдать его удается далеко не каждый месяц. Орбита Луны наклонена на 5 градусов к плоскости земной орбиты, и чаще всего спутник проходит выше или ниже Солнца. Лишь в редких случаях три объекта — Солнце, Луна и Земля — выстраиваются в одну линию, и тогда наступает затмение.
Виды солнечных затмений.
Ученые выделяют четыре основных типа затмений:
Полное — Луна полностью перекрывает солнечный диск. На несколько минут днем наступает тьма, температура заметно снижается, а вокруг Луны видна корона Солнца — сияющее облако раскаленных газов. Кольцеобразное — происходит, когда Луна находится на максимальном удалении от Земли. Ее диск кажется меньше солнечного и не закрывает его полностью, из-за чего вокруг появляется огненное кольцо. Частное — наблюдается, если небесные тела выстроились не в идеальную линию. Луна закрывает только часть Солнца, и оно выглядит, как серп. Именно такой вариант и ожидается 21 сентября. Гибридное — редчайшее явление, когда в разных точках планеты затмение выглядит по-разному: где-то оно полное, а где-то кольцеобразное.
Виды солнечных затменийФото: Создано в ChatGPT © URA.RU.
Интересно, что каждое затмение уникально: оно никогда не повторяется в точности, ведь расположение тел в космосе и углы их движения постоянно меняются.
Как относились к затмениям в древности.
Для древних народов исчезновение Солнца или Луны было событием мистическим и зачастую пугающим.
У инков лунное затмение связывали с нападением ягуара на небесное тело. Чтобы спасти Луну, они устраивали шумные ритуалы, стучали в барабаны и поднимали крики. В Африке верили, что Луна и Солнце вступают в битву. Люди старались помириться друг с другом, думая, что мир на земле поможет примирить и небесные светила. В Древнем Китае считали, что дракон пожирает Солнце, и громко били в гонги, чтобы прогнать чудовище. В Месопотамии лунное затмение считали дурным предзнаменованием для правителя: его могли заранее прятать от глаз народа. В христианской Европе средневековья затмение трактовали как проявление божественного гнева.
Частное солнечное затмениеФото: Создано в ChatGPT © URA.RU.
Философы античности попытались объяснить происходящее научно. Анаксагор предположил, что причиной затмений является движение Луны и Земли. Аристотель заметил, что тень от Земли на Луне всегда имеет круглую форму, и сделал вывод о шарообразности планеты.
Значение затмений для науки.
Наблюдения за затмениями не только развеяли древние мифы, но и помогли сделать важнейшие открытия.
Именно благодаря солнечным затмениям удалось изучить корону Солнца — ее свечение невозможно разглядеть в обычное время. Михаил Ломоносов, наблюдая прохождение Венеры по солнечному диску, открыл существование атмосферы этой планеты. Во время затмения 1919 года астрономы впервые зафиксировали гравитационное искривление световых лучей, что стало важнейшим доказательством общей теории относительности Эйнштейна.
Каждое солнечное затмение уникальноеФото: Создано в ChatGPT © URA.RU.
Как правильно наблюдать за затмением.
Лунное затмение можно смотреть без всяких ограничений: оно абсолютно безопасно, ведь Луна лишь отражает солнечный свет. Совсем другое дело — затмение солнечное.
Даже если Солнце скрыто почти полностью, его лучи по-прежнему чрезвычайно опасны. Прямой взгляд без защиты может вызвать ожог сетчатки и потерю зрения. Чтобы избежать этого, используют:
специальные очки с астрономическими фильтрами;стекло от сварочной маски;закопченное стекло (но только при достаточной плотности затемнения).
Категорически не рекомендуется смотреть на затмение через телескоп или бинокль без фильтра — это может повредить глаза мгновенно.
Где будет видно затмение 21 сентября 2025 года.
Наблюдать его смогут жители и гости:
Австралии;Антарктиды;районов Тихого океана;акватории Атлантического океана.
Кольцеобразное солнечное затмениеФото: Создано в ChatGPT © URA.RU.
Остальным остается онлайн-наблюдение — сегодня камеры фиксируют явление в максимальном приближении и высокой детализации. Таким образом, даже находясь далеко от зоны затмения, можно почувствовать себя участником мирового события — вместе с миллионами людей понаблюдать за тем, как тень Луны ложится на солнечный диск.
Влияние лунного затмения 21 сентября.
По словам астролога и публициста Тамары Борщ, необычное положение в 30 градусах Дев и противостоянием на Рыб: «Рыбы характеризуются насыщенной эмоциональностью и тесной связью с подсознательными процессами. Такие затмения сильно влияют на политику, поэтому продолжится ломка старых систем», — рассказала она URA.RU.
Эксперт отмечает, что воздействие затмения не будет ограничено только одним днем. «Важно помнить, что затмения начинают работать заранее, примерно за 2 недели. Самое сильное воздействие начинается за 2−3 дня». Поэтому, подчеркивает астролог, если у кого-то сейчас есть проблемы, они только усилятся.
Гидбридное солнечное затмениеФото: Создано в ChatGPT © URA.RU.
Борщ определяет группы населения, которые в наибольшей степени могут ощутить влияние затмения: «В коридор затмений активируется нестабильное состояние у людей с неустойчивой психикой. Поэтому очень важно беречь себя и свое состояние. Людям с тяжелыми или хроническими заболеваниями придется сложнее всего. Подобные заболевания обостряются в данный период».
Чего нельзя делать во время затмения 21 сентября.
По словам Татьяны Борщ, «солнечные затмения ощущаются тяжелее лунных и позволяют событиям случаться». И, если человек например, сомневается выходить ли из отношений, то скорее примет какое-то решение.
Финансовые вопросы.
В данный период рекомендуется воздержаться от осуществления крупных финансовых сделок. Не советуется заключать значимые контракты, совершать дорогостоящие приобретения или инвестировать значительные суммы. Энергетическая нестабильность текущего времени способна негативно повлиять на адекватную оценку рисков и привести к необдуманным поступкам.
Взаимоотношения.
Рекомендуется отложить обсуждение острых тем и избегать принятия решений, обусловленных сильными эмоциями, в личной сфере. «Не стоит инициировать важные разговоры или приступать к изменениям в отношениях во время этого периода».
Профессиональная деятельность.
Не рекомендуется начинать новые проекты или резко менять профессиональное направление. Проведение важных переговоров и принятие стратегических решений целесообразно отложить до завершения влияния лунного затмения.
В этот период стоит позаботиться о своем здоровьеФото: Создано в ChatGPT © URA.RU.
Потребление информации.
В этот период важно ограничить просмотр тревожных новостей и негативного контента. Повышенная эмоциональная чувствительность может способствовать усилению внутренней тревоги под воздействием негативной информации.
Период лунного затмения требует вдумчивого отношения к поступкам. Сохранение внутреннего равновесия и отказ от поспешных решений позволят минимизировать негативные последствия.
Сегодня затмения уже не воспринимаются как гнев богов, однако для многих людей они остаются поводом для размышлений и особого настроения. Психологи советуют использовать этот момент медитации или просто отдыха. Некоторые религиозные традиции рекомендуют молиться в такие дни, а астрологи уверены, что затмения усиливают внутренние переживания и подталкивают к переменам.