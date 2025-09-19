Лунное затмение 21 сентября 2025: где смотреть и как себя вести

Полное — Луна полностью перекрывает солнечный диск. На несколько минут днем наступает тьма, температура заметно снижается, а вокруг Луны видна корона Солнца — сияющее облако раскаленных газов. Кольцеобразное — происходит, когда Луна находится на максимальном удалении от Земли. Ее диск кажется меньше солнечного и не закрывает его полностью, из-за чего вокруг появляется огненное кольцо. Частное — наблюдается, если небесные тела выстроились не в идеальную линию. Луна закрывает только часть Солнца, и оно выглядит, как серп. Именно такой вариант и ожидается 21 сентября. Гибридное — редчайшее явление, когда в разных точках планеты затмение выглядит по-разному: где-то оно полное, а где-то кольцеобразное.