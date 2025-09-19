Кадыров рассказал о мерах, которые принимает при слухах о болезни

1 августа стало известно, что глава Чечни решил вернуться к спортивным тренировкам после длительного перерыва и слухов об ухудшении здоровья. 25 июля в СМИ сообщили, что турецкие врачи якобы спасли лидера республики на пляже в Бодруме после того, как он начал тонуть в море.