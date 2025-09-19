Ричмонд
Кадыров рассказал о мерах, которые принимает при слухах о болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров делает 50 отжиманий, когда в СМИ появляются слухи об ухудшении его здоровья. Об этом в пятницу, 19 сентября, он рассказал в беседе с РИА Новости.

— Я всегда, когда мне говорят, что со здоровьем не все в порядке, делаю сразу 50 отжиманий, — цитирует его информационное агентство.

1 августа стало известно, что глава Чечни решил вернуться к спортивным тренировкам после длительного перерыва и слухов об ухудшении здоровья. 25 июля в СМИ сообщили, что турецкие врачи якобы спасли лидера республики на пляже в Бодруме после того, как он начал тонуть в море.

Кроме того, дочь Кадырова Айшат опубликовала кадры с моря на фоне новостей о якобы едва не утонувшем в Турции отце. На выложенном снимке видны пирс, закат и флагшток с полотнищем, которое выглядит красным, вероятно, из-за отражения солнечных лучей.

Затем Айшат Кадырова на своей странице в социальной сети Instagram* рассказала о том, что вернулась в Грозный после отдыха в отеле Regnum Carya в Турции.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

