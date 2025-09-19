Ричмонд
Гроза и град обрушатся на Ростовскую область

Град, шквалистый ветер и ливни прогнозируют в некоторых районах Дона.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в четверг, 19 сентября, синоптики обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь с грозой.

— В отдельных районах Дона пройдут сильные ливни с градом и с ветром до 25 метров в секунду, — рассказали в МЧС региона.

Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов тепла, местами до +5.

Днем потеплеет до 18 градусов, а в каких-то районах столбики термометра и вовсе покажут +24 градуса. На юго-востоке, северо-западе и в центральной части региона по-прежнему сохраняется высокая пожароопасность.

