Семейный заплыв: медведи-дайверы устроили рыбалку в Приморье — видео из «Земли леопарда»

В национальном парке «Земля леопарда» впервые удалось получить редкие кадры поведения бурых медведей. Камеры-фотоловушки зафиксировали самку с медвежатами, купающихся и ловящих рыбу в естественной среде. Малыши-сеголетки, то есть родившиеся в этом году, уверенно чувствовали себя в воде, играли в реке рядом с матерью, а та, продемонстрировав охотничье мастерство, вышла на берег с пойманной рыбой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда».