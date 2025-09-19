Ричмонд
Семейный заплыв: медведи-дайверы устроили рыбалку в Приморье — видео из «Земли леопарда»

Для обеспечения безопасности животных в период нереста сотрудники парка усилили меры охраны.

В национальном парке «Земля леопарда» впервые удалось получить редкие кадры поведения бурых медведей. Камеры-фотоловушки зафиксировали самку с медвежатами, купающихся и ловящих рыбу в естественной среде. Малыши-сеголетки, то есть родившиеся в этом году, уверенно чувствовали себя в воде, играли в реке рядом с матерью, а та, продемонстрировав охотничье мастерство, вышла на берег с пойманной рыбой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда».

Добычей медвежьей семьи стала сима — так называемый «вишнёвый лосось», один из самых южных и теплолюбивых видов лососевых. В сентябре этот ценный вид поднимается на нерест в реки юга Приморья. Это особое время в жизни нацпарка: обилием рыбы пользуются не только медведи, но и редкие дальневосточные леопарды, амурские тигры и другие хищники.

Для обеспечения безопасности животных в период нереста сотрудники парка усилили меры охраны, организовав дополнительные патрули вдоль водоёмов для борьбы с браконьерством.

Отмечается, что хотя в рационе бурых медведей преобладает растительная пища — орехи, ягоды, побеги — рыба является важным источником белка и энергии. Такие кадры особенно ценные для учёных: они помогают изучить поведение диких животных и убедительно напоминают о значении охраны природы.

Напомним, в мае на камеру попало редкое поведение диких животных в Приморье — ученые «Земли леопарда» впервые сняли пробуждение гималайской медведицы с медвежатами в скальной берлоге.