Работавших под Красноярском пятерых мигрантов-таксистов выдворят из России. Выяснилось, что один из водителей находится на территории России незаконно, еще четыре не имели права работать таксистами. ФСБ готовит материал, чтобы повторный въезд в нашу страну им стал невозможен. Еще трем новоявленным гражданам России вручили повестки — встать на воинский учет. Будут отлынивать — тоже могут лишиться гражданства.