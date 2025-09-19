Ричмонд
Под Красноярском пятерых мигрантов-таксистов выдворят из России

В результате рейда силовики нашли в Емельяновском районе нелегалов.

Источник: Комсомольская правда

Работавших под Красноярском пятерых мигрантов-таксистов выдворят из России. Выяснилось, что один из водителей находится на территории России незаконно, еще четыре не имели права работать таксистами. ФСБ готовит материал, чтобы повторный въезд в нашу страну им стал невозможен. Еще трем новоявленным гражданам России вручили повестки — встать на воинский учет. Будут отлынивать — тоже могут лишиться гражданства.

Как рассказали в краевой полиции, сотрудники МВД проводили рейд возле международного аэропорта. В составе группы оперативники Управления уголовного розыска, Центра противодействия экстремизму, а также сотрудники Госавтоинспекции и Управления по вопросам миграции краевого главка.

Поддержку полицейским составили представители УФСБ России по краю и спецподразделения Росгвардии. Проверяли автопарковки возле аэропорта, а также иностранцев, занимающихся частным извозом. Итого в поле зрения попали 43 таксиста-мигранта.

Работа в этом направлении продолжается.